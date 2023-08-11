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19:31, 11 августа 2023Силовые структуры

Вьетнам экстрадировал сбежавшего из России наркоторговца

Вьетнам экстрадировал сбежавшего от следствия московского наркоторговца

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Власти Вьетнама экстрадировали гражданина России Даниила Колодницкого, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД РФ.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года молодой человек был участником анонимного сообщества, члены которого занимались распространением наркотиков и психотропов по Москве. Для сделки использовался интернет-магазин на платформе Hydra, после чего товар передавали через тайники-закладки.

Один из таких Колодницкий вместе с соучастницей оборудовал около многоквартирного дома и поместил туда заранее расфасованную марихуану. Всего участникам сообщества вменяется шесть преступлений, связанных со сбытом запрещенки.

Колодницкому удалось сбежать за границу, в июле 2020 года его объявили в международный розыск. Через год его нашли вьетнамские полицейские.

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    Илона Палей
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