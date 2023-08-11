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01:00, 11 августа 2023Ценности

Пережившая тяжелую болезнь Мадонна снялась в откровенном наряде

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна, которая пережила госпитализацию из-за тяжелой болезни, поделилась снимками в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

64-летняя знаменитость снялась в корсетном боди с глубоким декольте в сочетании с колготками в сетку. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были крупное колье и массивные кольца в виде черепа и буквы M. Среди прочего она надела подвеску с крестом.

«Такая нарядная, но некуда пойти», — подписала исполнительница новую публикацию.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. На данный момент ее выписали из больницы.

Из-за госпитализации Мадонна отложила мировое турне.

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    Карина Черных
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