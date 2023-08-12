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08:33, 12 августа 2023Россия

Группа туристов попала под камнепад в российском регионе

Один человек погиб и пятеро ранены в результате камнепада в Кабардино-Балкарии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате обвала горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директор альпинистского лагеря «Безенги» Алия Анаева.

По данным Анаева, обвал произошел около 2:00 мск. С вершины Дых-Тау обрушились огромные массы льда и камней, которые за счет своих объемов пересекли ледник Мижирги и достигли стандартного места бивака, до этого считавшегося безопасным — «Судейские ночевки», расположенного на высоте около 3,2 тысячи метров.

В лагере находились две группы: альпинисты в количестве шести человек и трое туристов. По предварительным данным, обе группы — из Санкт-Петербурга. При этом туристы не были зарегистрированы по правилам. «Про туристов мы узнали только после ЧП, их данные нам дали по радиосвязи, они не были зарегистрированы у нас», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения двух дельтапланов в Ставропольском крае. ЧП произошло 30 июля над склоном горы Юца.

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    Екатерина Подвигина
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