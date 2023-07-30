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22:29, 30 июля 2023Россия

В результате столкновения дельтапланов в Ставропольском крае погиб один человек

РЕН ТВ: при столкновении дельтапланов в Ставропольском крае погиб один человек

Фото: Global Look Press

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения двух дельтапланов в Ставропольском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 30 июля над склоном горы Юца. Пострадавший был доставлен в больницу.

Телеканал отмечает, что на прошлой неделе, 20 июля, на том же месте упал еще один дельтаплан. Тогда два человека получили травмы.

14 июля при крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Несчастный случай произошел около поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Причины происшествия устанавливаются.

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    Марина Совина
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