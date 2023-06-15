Два человека погибли при крушении дельтаплана на Урале

Два человека погибли при крушении мотодельтаплана в Челябинской области

При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Об этом в четверг, 15 июня, уведомила Уральская транспортная прокуратура у себя в Telegram-канале.

Несчастный случай произошел вечером в среду, 14 июня, около поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Причины происшествия устанавливаются.

«С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в июне российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с самолетом, летевшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов.