Два человека погибли при крушении дельтаплана на Урале
При крушении мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Об этом в четверг, 15 июня, уведомила Уральская транспортная прокуратура у себя в Telegram-канале.
Несчастный случай произошел вечером в среду, 14 июня, около поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. Причины происшествия устанавливаются.
«С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее в июне российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с самолетом, летевшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов.