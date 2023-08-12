Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:50, 12 августа 2023Культура

У московского стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских

Shot: саунд-продюсера Тимы Белорусских избили у московского стрип-клуба

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве избили 24-летнего саунд-продюсера Тимы Белорусских Яна Супоненко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, музыкант с девушкой катался на самокатах по городу. В четыре часа утра они проезжали по Саввинской набережной. Подруга ехала чуть позади. В какой-то момент около стриптиз-клуба ей перегородил дорогу неизвестный мужчина.

Супоненко сразу же подъехал к девушке, чтобы защитить, однако незнакомец ударил его в висок. Тогда парень упал, но нападавший продолжил избивать его.

Отмечается, что в итоге злоумышленник сел в черную машину и уехал. Внешность нападавшего пара не запомнила. Сейчас мужчину разыскивают, а потерпевший написал заявление в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны прокомментировали еще одну попытку ВСУ атаковать Крымский мост

    Названы повышающие либидо грибы

    Главком ВСУ рассказал о ситуации в зоне конфликта главе штаба обороны Британии

    В Архангельске вспыхнул пожар в трюме сухогруза

    В России высказались об идее запретить технику Apple

    В ВС Нигерии заявили о заговоре с целью побудить их свергнуть президента

    Косторная вышла замуж

    Беспилотник сбили на подлете к российскому городу

    Украина заявила о невозможности гарантировать безопасность судов в Черном море

    Власти Украины потребовали от учителей отдать полученное пособие для нужд ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости