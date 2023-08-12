У московского стрип-клуба избили саунд-продюсера Тимы Белорусских

Shot: саунд-продюсера Тимы Белорусских избили у московского стрип-клуба

В Москве избили 24-летнего саунд-продюсера Тимы Белорусских Яна Супоненко. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, музыкант с девушкой катался на самокатах по городу. В четыре часа утра они проезжали по Саввинской набережной. Подруга ехала чуть позади. В какой-то момент около стриптиз-клуба ей перегородил дорогу неизвестный мужчина.

Супоненко сразу же подъехал к девушке, чтобы защитить, однако незнакомец ударил его в висок. Тогда парень упал, но нападавший продолжил избивать его.

Отмечается, что в итоге злоумышленник сел в черную машину и уехал. Внешность нападавшего пара не запомнила. Сейчас мужчину разыскивают, а потерпевший написал заявление в полицию.