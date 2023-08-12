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17:16, 12 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день

Гастроэнтеролог Дианова: в день можно выпивать не более двух чашек кофе

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день. Об этом пишет NEWS.ru.

По ее мнению, лучше не пить более двух кружек в день, так как переизбыток кофе влияет на работу сердца и вызывает изжогу. Кроме того, две чашки нужно пить не подряд, а с перерывом — например, утром и вечером.

Специалист добавила, что кофе может оказать негативное влияние на желудок и пищевод или вызывать избыточную секрецию соляной кислоты. Поэтому людям, у которых диагностированы язвенная болезнь желудка, цирроз, панкреатит или аритмия, стоит полностью воздержаться от употребления напитка, заключила Дианова.

Ранее ведущий эндокринолог Клиники здорового метаболизма CGM Clinic Евгения Скрынник рассказала, что избежать набора веса после похудения помогут качественный сон и соблюдение режима питания.

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    Екатерина Власова
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