Туристам Анапы посоветовали быть осторожными при приближении дельфинов

Мэрия Анапы посоветовала туристам быть осторожными при приближении дельфинов

Дельфины могут близко подплывать к берегу Анапы, однако туристам следует быть осторожнее, — несмотря на дружелюбие животных, взаимодействие с ними не всегда безопасно, предупредили в мэрии города. Об этом пишет РИА Новости.

Дельфины часто приближаются к берегу, когда охотятся на мелкую рыбу в прибрежных водах. Они часто встречают туристов и уже привыкли к ним, понимая, что они не представляют опасности.

Иногда афалины — именно этот вид дельфинов обитает в Черном море — даже начинают играть с отдыхающими. Однако людям следует в любом случае держаться от них на расстоянии, так как эти дельфины достаточно крупные и могут в момент игры или охоты на рыбу случайно задеть человека, рассказали в мэрии.

Туристам в Анапе следует опасаться не только дельфинов. В июне на видео попало нашествие тысяч медуз, заполонивших пляж Большой Утриш. Из-за огромного количества медуз вода в море больше напоминала кисель, утверждали очевидцы.