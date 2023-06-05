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12:02, 5 июня 2023Путешествия

Нашествие тысяч ядовитых существ на популярном курорте России попало на видео

Тысячи ядовитых медуз заполонили пляж Большой Утриш в Анапе

Нашествие тысяч медуз в Анапе попало на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликован в социальной сети «Одноклассники».

Отдыхающие на популярном российском курорте туристы отмечают, что ядовитые существа буквально заполонили пляж Большой Утриш. По словам туристов, из-за их огромного количества вода в море больше напоминает кисель.

Россияне жалуются, что заходить в водоем сейчас практически невозможно.

Ранее сообщалось, что пляж на тайском острове Ко-Пхи-Пхи-Лех заполонили маленькие акулы. Советник Департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр подчеркнул, что ситуация может повлиять на туристический поток острова.

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    Фариза Бацазова
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