Нашествие тысяч ядовитых существ на популярном курорте России попало на видео

Тысячи ядовитых медуз заполонили пляж Большой Утриш в Анапе

Нашествие тысяч медуз в Анапе попало на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликован в социальной сети «Одноклассники».

Отдыхающие на популярном российском курорте туристы отмечают, что ядовитые существа буквально заполонили пляж Большой Утриш. По словам туристов, из-за их огромного количества вода в море больше напоминает кисель.

Россияне жалуются, что заходить в водоем сейчас практически невозможно.

Ранее сообщалось, что пляж на тайском острове Ко-Пхи-Пхи-Лех заполонили маленькие акулы. Советник Департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр подчеркнул, что ситуация может повлиять на туристический поток острова.