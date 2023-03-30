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08:31, 30 марта 2023Путешествия

Туристов предупредили о заполонивших пляж акулах в Таиланде

Fox News: заполонивших пляж на острове на острове Ко-Пхи-Пхи-Лех акул сняли на видео

Пляж на тайском острове Ко-Пхи-Пхи-Лех заполонили маленькие акулы, очевидцам удалось снять их на видео. Об этом туристов предупредил Fox News.

На кадрах показан залив Майя у юго-запада Таиланда в Андаманском море. Видно, как большое число отдыхающих остаются на суше, не рискуя заходить в море из-за акул. Советник Департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр (Petch Manopawitr) заявил, что ситуация может повлиять на туристический поток развивающегося острова.

Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения. Во-первых, отдыхающим стоит отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, а также в местах, предназначенных для рыбалки.

Зарина Дзагоева
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