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Туристам раскрыли способ спасти себе жизнь при нападении акулы

Туристам посоветовали не купаться в местах для рыбалки, чтобы избежать встречи с акулой

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения морского хищника. Об этом пишет CNN.

Во-первых, путешественникам посоветовали отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, и в местах, предназначенных для рыбалки.

Во-вторых, эксперты порекомендовали обращать внимание на стайки мелких и средних рыб — если они выпрыгивают из воды, значит, поблизости может быть акула. Кроме того, не стоит плавать на рассвете и в сумерках, а также заходить в воду в блестящих украшениях.

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Если встреча с акулой все-таки произошла, собеседники CNN посоветовали не плескаться в воде и не отворачиваться от животного. «Акулы — хищники из засады. Если вы поворачиваетесь и смотрите на нее все время, пока она кружит вокруг вас, это не будет и вполовину так удобно, как если бы она могла подкрасться сзади», — пояснил эксперт по акулам и бывший председатель британского Shark Trust and Shark Conservation Society Ричард Пирс.

Тем не менее специалисты призвали лишний раз не беспокоиться, так как на популярных курортах встреча с акулой маловероятна, потому что они стараются избегать людей.

Ранее в июле акула откусила туристке руку и ногу во время отдыха в Хургаде. Женщину госпитализировали, после чего местные власти запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

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Мария Гейн
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