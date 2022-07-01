Акула откусила туристке руку и ногу на популярном в Египте курорте

Акула откусила туристке руку и ногу на египетском курорте Хургада, она госпитализирована

Акула укусила туристку в море на популярном египетском курорте Хургада, пострадавшая не гражданка России. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой РФ», — заявили в дипмиссии. Там добавили, что сейчас женщина госпитализирована.

По данным источника, пострадавшая является гражданкой Австрии. В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

Ранее в ЮАР большая белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на купавшегося мужчину и растерзала его. Нападение произошло на популярном курорте Плеттенберг-Бей в Западно-Капской провинции. Атакованного акулой местного жителя заметили несколько человек рядом с пляжем Sanctuary Beach. Его отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны.