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Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте

Daily Mirror: большая белая акула растерзала местного жителя на популярном курорте в ЮАР

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

В ЮАР большая белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на купавшегося мужчину и растерзала его. Об этом сообщает Daily Mirror.

Нападение произошло на популярном курорте Плеттенберг-Бей в Западно-Капской провинции. Атакованного акулой местного жителя заметили несколько человек рядом с пляжем Sanctuary Beach. Его отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны. Мужчина получил тяжелейшие раны, несовместимые с жизнью.

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По данным Национального института спасения на море, сообщение о нападении акулы поступило в 14:09 по местному времени, а через минуту крупную акулу заснял житель Великобритании Гуннар Сигге, который совершал пробежку вдоль моря в Плеттенберг-Бей.

Представители института закрыли все пляжи округа и призвали туристов, рыбаков и экипажи судов в районе происшествия быть особенно бдительными. Обнаружить убившую мужчину акулу не удалось.

Ранее сообщалось, что в США выжил после нападения «монструозной» белой акулы. Огромная хищная рыба нанесла 62-летнему Стиву Брюммеру тяжелейшие раны.

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Никита Савин
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