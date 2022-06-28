Мужчина выжил после нападения «монструозной» белой акулы

The Sun: Стив Брюммер из США выжил после нападения белой акулы длиной шесть метров

В штате Калифорния, США, на купающегося мужчину набросилась «монструозная» белая акула длиной шесть метров. Об этом сообщает The Sun.

Нападение произошло на пляже Lover's Point в городе Пасифик-Гроув. 62-летний Стив Брюммер находился примерно в 135 метрах от берега, когда внезапно начал кричать и звать на помощь. «У него кровь просто хлестала. Мы сразу же подплыли», — рассказал полицейский Пол Бэнди, который вместе с женой катался на лодке неподалеку и первым оказался около пострадавшего.

Бэнди с супругой и присоединившемуся к ним инструктору по серфингу Хиту Брэдоку удалось доставить Брюммера на берег и наложили на раны жгуты, благодаря чему он выжил. Мужчина получил чрезвычайно серьезные повреждения рук, живота, а особенно ноги. Как рассказали очевидцы, укус в ногу был настолько сильным, что наружу торчала кость.

Мужчину срочно доставили в больницу, где оперировали в течение двух часов. Как рассказали хирурги, чтобы спасти пострадавшего, им пришлось использовать около 14 литров донорской крови. «Акулий укус был большой неудачей. Зато потом мне везло всю дорогу», — сказал Брюммер, комментируя свое спасение. Он пояснил, что ему очень повезло, что его крики услышали, сумели доставить на берег и грамотно оказать помощь.

Специалисты по акулам изучили следы зубов хищной рыбы и пришли к выводу, что на американца набросилась огромная белая акула длиной около шести метров. Если выводы ученых верны, то напавшая на мужчину акула может быть одним из крупнейших представителей своего вида. Белые акулы редко вырастают длиннее пяти метров, а хищников шести и более метров в длину наблюдали в единичных случаях.

После инцидента все городские пляжи были закрыты, а служба береговой охраны вывесила многочисленные знаки, запрещающие купание и предупреждающие об опасности. Напавшую на Брюммера акулу пытались отследить с помощью дрона, но безуспешно. Пляжи в Пасифик-Гроув откроются не ранее 2 июля.

Ранее сообщалось, что огромная акула атаковала лодку с людьми и вонзила зубы в ее мотор. Инцидент удалось заснять на видео.