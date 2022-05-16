Огромная акула вонзила зубы в мотор лодки и попала на видео

Daily Mirror: трехметровая акула вцепилась в мотор судна и попала на видео

Огромная акула вонзила зубы в мотор лодки с рыбаками вблизи австралийского города Перт. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mirror.

Капитан Мэтт Зен и его друзья поймали узкозубую акулу на удочку и более часа пытались вытащить ее из воды, прежде чем хищная рыба подплыла к их судну и вцепилась в него зубами.

На записи видно, как трехметровая хищница приближается к борту и внезапно вонзает зубы в мотор. «Это монстр, она зажевала мотор!» — кричит один из членов команды. Рыба некоторое время не двигается, после чего команда начинает беспокоиться.

«Мы минут пять поднимали и опускали мотор, после чего она, наконец, уплыла», — сказал Зен. Еще один находившийся на судне рыбак Джеррид Ингланд рассказал, что гребной винт почти целиком оказался в пасти рыбы.

В результате произошедшего ни акула, ни лодка не пострадали.

Ранее сообщалось, что акула укусила доску занимавшейся серфингом жительницы австралийского населенного пункта Кабарита-Бич, штат Новый Южный Уэльс, и сломала зуб. Женщина в результате встречи с хищной рыбой не пострадала.