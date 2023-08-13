В Германии допустили снижение поддержки Украины Вашингтоном

Focus: США могут свести гарантии безопасности для Европы к минимуму

На фоне внутриполитической борьбы накануне президентских выборов США могут снизить поддержку Украины, а также свести к минимуму гарантии безопасности для Европы. Таким мнением в статье для издания Focus поделился старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги Александер Герлах.

«Соединенные Штаты оказались перед дилеммой безопасности. Республиканцы призывают к пересмотру политики в отношении Украины и предупреждают о растущем влиянии Китая. В разгар этих дебатов Европе необходимо переоценить свою роль. В частности, возникла перспектива вывода американских войск из Восточной Европы», — написал Герлах.

Он допустил, что двухпартийная война в США за то, кто продемонстрирует более жесткую позицию по отношению к Китаю, в конечном итоге спровоцирует ту самую войну, которую обе стороны якобы хотят предотвратить. В связи с этим в Германии опасаются, что, хотя Европа в будущем и не станет совершенно безразличной для США, странам Старого Света придется поддерживать Украину преимущественно самостоятельно.

«В ответ на ситуацию на Украине правительство ФРГ объявило о специальных инвестициях в размере 100 миллиардов евро в "больной" бундесвер. США же на свои вооруженные силы ежегодно тратят около 900 миллиардов долларов. Ввиду этих очень разных масштабов есть опасения, что пройдут годы, если не десятилетия, прежде чем бундесвер снова покажет эффективность уровня времен холодной войны», — полагает Герлих.

Тем временем канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во вредительстве Германии и Украине. По мнению обозревателя Welt Тора Барфуса, политик подрывает доверие к самому себе, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus.