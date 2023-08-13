Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 13 августа 2023Бывший СССР

В Мелитополе прогремел взрыв

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

В городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — написал он.

Подробностями произошедшего Рогов пообещал поделиться позже.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога, передавали местные СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Мелитополе прогремел взрыв

    В США оценили урон украинской артиллерии от «Ланцетов»

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

    Премьер Саксонии выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

    Трудящиеся Нигера потребовали немедленной отмены санкций

    Шольц призвал продолжить международные переговоры по Украине

    Франция досрочно выполнила поставленную цель по обучению военных ВСУ

    В ДНР появились стреляющие гранатами автоматы

    Туристам Анапы посоветовали быть осторожными при приближении дельфинов

    Новые квартиры с отделкой в Москве значительно подорожали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости