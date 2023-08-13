В Мелитополе прогремел взрыв
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — написал он.
Подробностями произошедшего Рогов пообещал поделиться позже.
Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога, передавали местные СМИ.