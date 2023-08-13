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14:19, 13 августа 2023Бывший СССР

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области Украины прогремели взрывы

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Николаевской области Украины прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 13 августа, со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

«В регионе была объявлена ​​воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью — пройдите в укрытие», — приводит агентство заявление.

Также сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Днем ранее, 12 августа, местные СМИ сообщали о взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской области.

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    Евгения Куликова
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