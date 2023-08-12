В Кривом Роге произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подробности произошедшего не раскрываются. При этом отмечается, что после взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Утром 12 августа воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины. В настоящее время она продолжает действовать в Одесской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.

Ранее 12 августа стало известно, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры. Повреждения также получили здания комплекса городской администрации.