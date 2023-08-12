Власти Херсона сообщили о повреждении критической инфраструктуры города

Глава Херсонской ОВА: в городе была повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, кроме критической инфраструктуры повреждения получили и здания комплекса городской администрации.

На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Регион стал российским субъектом по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность.

Под контролем ВСУ остается правобережная часть региона.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ночью 6 августа нанесли удар по базам украинских войск в западных областях Украины — Хмельницкой и Ровенской.