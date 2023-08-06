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12:39, 6 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об ударах по базам ВСУ на западе Украины

Минобороны РФ сообщило об ударах по базам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ночью 6 августа нанесли удар по базам украинских войск в западных областях Украины — Хмельницкой и Ровенской. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары высокоточным оружием большой дальности были нанесены по базам в районе населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Лубно Ровенской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что российские войска отразили 13 попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Десять атак были отражены на донецком направлении «Южной» группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией. Еще три попытки наступления украинские войска предприняли на краснолиманском направлении.

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    Алевтина Запольская
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