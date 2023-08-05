Российские войска отразили 13 украинских атак в Донбассе

ВС РФ отразили 13 попыток атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

Российские войска за минувшие сутки отразили 13 попыток атак Вооруженных сил Украины в Донбассе, заявил 5 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Утверждается, что десять атак отражены на донецком направлении «Южной» группировкой войск вместе с авиацией и артиллерией ВС РФ, это произошло в районах Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в Донецкой народной республике. Также были нанесены удары по военным и технике ВСУ в районах Клещеевки и Марьинки. Минобороны заявляет о потерях ВСУ в 230 военнослужащих.

Еще три безуспешные попытки наступления украинские военные предприняли на краснолиманском направлении. Военные группировки «Центр», авиация и артиллерия отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Заявляется о потерях ВСУ в этом районе в более чем 100 человек.

Также нанесено огневое поражение ВСУ в районах Новоегоровки, Невского и Червоной Дибровы в Луганской народной республике, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки российские военные сбили 22 беспилотных летательных аппарата Украины.

