Российские военные сбили 22 украинских беспилотника

Минобороны: за минувшие сутки средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские военные разбили еще 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, больше 20 украинских беспилотников уничтожено российскими средствами ПВО. Как отметил Конашенков, это произошло в районе сел Ольшана в Харьковской области, Меловатка в ЛНР, Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное и Берестовое в ДНР, а также вблизи Чапаевки, Чистополья, Токмака, Тарасовки и Новозлатополя в Запорожской области. Помимо этого, российские военные сработали в районе Малой Лепетихи и Голой Пристани в под Херсоном.

Кроме того, российские военные смогли перехватить еще восемь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.