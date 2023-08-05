Минобороны заявило о перехвате восьми снарядов HIMARS

Минобороны РФ заявило о перехвате за сутки восьми снарядов HIMARS

В течение суток средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 126 артиллерийским подразделениями в 138 районах. В Харьковской области была поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.

По данным Минобороны, в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике были уничтожены 22 украинских БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, свыше 5,5 тысячи беспилотников, более 11 тысяч танков и другой техники Вооруженных сил Украины.