Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами

Министр обороны Польши Блащак: американские вертолеты закроют Брестские ворота

Польша планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит «Интерфакс», Варшава рассчитывает на поставки, которые укрепят оборону страны на восточном фланге.

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache, — сказал Блащак. — Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота (полоса в окрестностях Бреста шириной 80 км между реками Нарев и Буг, — прим. «Ленты.ру»). Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду».

Он также добавил, что сейчас на этом участке границы уже размещены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а артиллерийские системы HIMARS.

Ранее стало известно о том, что Польша и США проведут совместные учения под Варшавой с применением американских вертолетов Apache. Об этом заявил посол США в Польше Марк Бжезиньский. Маневры пройдут в августе на полигоне в Надажине.