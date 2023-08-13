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02:06, 13 августа 2023Наука и техника

Турция запустила в космос зондирующую ракету

Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету собственного производства

Фото: Tarik Haiga / Unsplash

Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Турецкое космическое агентство.

Основные системы ракеты, в том числе критически важные, разработала турецкая корпорация Roketsan. Отмечается, что пуск был испытательным.

Расчетная высота, которой должна достичь ракета, составляет 550 километров. Это первый полет на такую высоту.

По данным агентства, ракета стала составной частью проекта «Система запуска микроспутников», который реализует Roketsan. Целью является возможность выводить микроспутники на орбиту высотой 300-400 километров. Ракета рассчитана на вывод до 100 килограммов полезной нагрузки.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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    Марина Совина
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