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11:16, 13 августа 2023Экономика

В Швеции подняли вопрос обхода санкций против России

Шведский депутат Биринджику: Россия обходит санкции через третьи страны

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Санкции против России удается обойти при помощи экспорта продукции через третьи страны, заявила депутат шведского парламента Аида Биринджику. В своем обращении (есть в распоряжении «Ленты.ру») к министру развития и внешней торговли Швеции Йохану Форсселу парламентарий спросила о принимаемых правительством мерах в связи со сложившейся ситуацией.

«Недавно ЕС принял решение о дополнительных санкциях против России в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Цель санкционного пакета, утвержденного в июне 2023 года, — в первую очередь предотвращение обхода санкций против России через страны, не входящие в ЕС. Известным способом обхода санкций является экспорт товаров, которые не могут быть проданы в Россию, в третьи страны, такие как Казахстан и Кыргызстан. Оттуда они экспортируются как новая продукция в Россию», — сообщила парламентарий.

Данные Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о значительном увеличении экспорта из ЕС, Великобритании и США в некоторые страны Центральной Азии и Кавказа. Особенно значительным является увеличение товарооборота с Казахстаном и Кыргызстаном, которые в то же время значительно увеличили свой экспорт в Россию. Швеция не является исключением

Аида Биринджикудепутат парламента Швеции

Она привела данные шведского статистического управления Швеции, в соответствии с которыми увеличение шведского экспорта в Казахстан стало значительным после начала конфликта на Украине. По словам Биринджику, особенно заметный рост был зафиксирован в мае 2023 года.

Данные Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о значительном увеличении экспорта из ЕС, Великобритании и США в некоторые страны Центральной Азии и Кавказа. Особенно значительным является увеличение товарооборота с Казахстаном и Кыргызстаном, которые в то же время значительно увеличили свой экспорт в Россию. Швеция не является исключением

Аида Биринджикудепутат парламента Швеции

В конце июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Кирилл Садовский
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