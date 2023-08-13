ВСУ бросили раненых и сбежали после неудавшейся атаки на ДНР

Разведчик Ганс: ВСУ бросили раненных после неудавшейся атаки на Первомайское

РИА Новости

Российские бойцы отразили атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 50-60 человек, которую совершили на передовые позиции ВС РФ на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), возле поселка Первомайское. Украинцы бежали после неудачи, бросив раненых, рассказал разведчик-доброволец с позывным Ганс, передают РИА Новости.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик. Он добавил, что бойцы российского взвода БПЛА смогли обнаружить дом, где прятались оставшиеся украинские военные, и уничтожили его одним ударом из миномета, вероятнее всего также подорвав боекомплект противника.

Из-за обстрелов украинский автомобиль развернулся в обратном направлении, не доехав до места боевых действий и не эвакуировав раненых.

Ранее российская группировка войск «Юг» сообщила о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске. Также расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил тыловой район 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке.