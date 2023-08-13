Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:39, 13 августа 2023Бывший СССР

ВСУ бросили раненых и сбежали после неудавшейся атаки на ДНР

Разведчик Ганс: ВСУ бросили раненных после неудавшейся атаки на Первомайское

РИА Новости

Российские бойцы отразили атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 50-60 человек, которую совершили на передовые позиции ВС РФ на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), возле поселка Первомайское. Украинцы бежали после неудачи, бросив раненых, рассказал разведчик-доброволец с позывным Ганс, передают РИА Новости.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик. Он добавил, что бойцы российского взвода БПЛА смогли обнаружить дом, где прятались оставшиеся украинские военные, и уничтожили его одним ударом из миномета, вероятнее всего также подорвав боекомплект противника.

Из-за обстрелов украинский автомобиль развернулся в обратном направлении, не доехав до места боевых действий и не эвакуировав раненых.

Ранее российская группировка войск «Юг» сообщила о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске. Также расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил тыловой район 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

    Принесший в Приморский край сильное наводнение тайфун покинул регион

    ВСУ бросили раненых и сбежали после неудавшейся атаки на ДНР

    Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции

    Немецкий оборонный концерн поставит Украине разведывательный беспилотник

    Раскрыты потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Москвичей восхитили цены на одном из столичных рынков

    План США ослабить Россию с помощью Украины признали провальным

    Эксперты назвали курорты Турции с дешевым съемным жильем

    Власти Киева арестовали 19 жителей Снигиревки за пророссийские взгляды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости