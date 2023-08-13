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05:12, 13 августа 2023Россия

Российские военные сообщили о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

Российская группировка войск «Юг» сообщила о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российская группировка войск «Юг» сообщила о ракетном ударе по подразделениям украинских десантников в Краматорске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Он сообщил, что расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поразил тыловой район 93-ей отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

По его словам, российские вертолеты нанесли удары по штурмовым группам ВСУ в районе Клещеевки и Андреевка.

12 августа Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост. Они были предприняты около 13:00, а затем около 15:00 по московскому времени. В обоих случаях ракеты были сбиты в воздухе.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщал о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он заявил о еще одной ракете, сбитой в этом районе.

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    Марина Совина
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