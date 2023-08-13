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13:03, 13 августа 2023Экономика

Стало известно о связях украинских чиновников с опальным депутатом ради оружия

Связанная с опальным депутатом компания стала крупным поставщиком оружия Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Крупнейшим частным поставщиком оружия Украине оказалась компания «Украинская бронетехника», связанная с опальным депутатом Сергеем Пашинским. Об этом стало известно журналистам газеты The New York Times.

По их информации, Минобороны Украины в первые недели боевых действий обратилось к Пашинскому из-за его связей в оружейном бизнесе. В 2022 году «Украинская бронетехника» нарастила продажи оружия до 350 миллионов долларов с 2,8 миллиона за год до начала военных действий. Компания занимается перепродажей гранат, артиллерийских снарядов и ракет через трансъевропейскую сеть посредников.

Пашинский был депутатом Верховной Рады с 2006-го по 2019 год. До 2014 года он входил в партию «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ), а позднее перешел в «Народный фронт» Арсения Яценюка. До ввода российских войск в Украину его подозревали в причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе. Президент страны Владимир Зеленский называл его преступником.

Два украинских чиновника сообщили газете, что деятельность экс-депутата снова расследуют украинские власти из-за ценообразования «Украинской бронетехники», а также финансовых отношений Пашинского с чиновниками, занимающимися закупками, и зарубежными компаниями. Сам бизнесмен отрицает свою финансовую заинтересованность в оружейном бизнесе, а также то, что к нему обращалось правительство после начала боевых действий.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели создать большой запас беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Они стали главным оружием страны.

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    Софья Ермакова
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