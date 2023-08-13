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07:47, 13 августа 2023Бывший СССР

Российский полковник назвал основное оружие ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ сумели создать большой запас беспилотников
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели создать большой запас беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные виды оружия ВСУ.

Специалист отметил, что своих военно-воздушных сил у Украины практически нет.

«Но сегодня мы можем говорить о том, что они сумели создать очень хороший запас беспилотников как западного производства, так и своих различного рода летательных аппаратов: тот же "Стриж-1" и "Стриж-2". Это бывшие аппараты советского производства, которые они модернизируют и выполняют в форме беспилотника-камикадзе. Их у ВСУ достаточно большое количество», — рассказал он.

По словам Матвийчука, на море флот ВСУ отсутствует, потому что Украина и здесь сделала ставку на беспилотные аппараты.

Так как своего производства нет, морские дроны являются детищем, скорее всего, Англии

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

«Есть дроны, которые поставляются полностью готовые в собранном виде. Есть дроны, которые приходят запчастями, и они самостоятельно их доводят до готовности на заводах под Одессой, в Одессе или в Очакове. По ним, кстати, мы наносим удары», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Противовоздушная оборона (ПВО) в ВСУ представлена комплексами С-300, которые Россия когда-то поставляла Украине, рассказал военный эксперт.

«Несколько таких дивизионов сосредоточены в Западной Украине. Возле Киева же находятся американские комплексы Patriot. Одну установку мы вывели из строя, она не боеспособная. Еще есть одна западногерманская установка IRIS-T. И большое количество старых установок типа Gepard. Но есть еще свое производство ЗРК "Верба"», — поведал он.

Стрелковое оружие в ВСУ в основном представлено автоматом «Калашникова», но есть и штурмовые винтовки «М16»

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

«По наземным средствам целая чехарда. У них есть свое личное производство от танков Т-84, Т-64, модернизированных танков Т-80 до западных поставок Leopard, Challenger и тому подобное. А по боевым машинам пехоты: от БМП-1 советского производства до боевой машины Bradley», — заключил Матвийчук.

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12 августа Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост. Они были предприняты около 13:00, а затем около 15:00 по московскому времени. В обоих случаях ракеты были сбиты в воздухе.

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    Алена Шевченко
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