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00:21, 14 августа 2023Культура

Агутин высказался о творчестве SHAMAN

Агутин заявил, что не повернулся к SHAMAN на «Голосе» из-за манеры исполнения
Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец и композитор Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к SHAMAN (Ярослав Дронов) во время слепых прослушиваний на шоу «Голос». Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

По словам артиста, у исполнителя сильный голос. «Но направление его пения да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — высказался он.

Агутин добавил, что Дронов имеет ярко выраженную «народную шкалу» исполнения. «Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея», — подчеркнул он. Агутин указал на то, что судьи часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения.

Ранее клип певца SHAMAN «Мой бой», снятый в зоне проведения спецоперации (СВО), набрал один миллион просмотров менее чем за сутки.

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    Марина Совина
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