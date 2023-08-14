Боевик «Азова» получил 25 лет колонии за расстрел военнослужащего ДНР

Суд дал 25 лет колонии боевику «Азова» за расстрел военнослужащего ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы боевика бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Богдана, расстрелявшего из автомата раненого военнослужащего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре и Следственном комитете России.

Осужденного, который служил по контракту стрелком 12-й бригады оперативного назначения отдельного отряда спецназа «Азова», признали виновным в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с военнопленным на оккупированной территории.

Суд установил, что находившийся в Мариуполе Богдан в марте 2022 года остановил для досмотра легковой автомобиль с местным жителем и двумя военнослужащими ДНР, один из которых был ранен. Богдан отвел раненого в здание АЗС и там расстрелял из автомата.

На суде он полностью признал свою вину и раскаялся.