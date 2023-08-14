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20:35, 14 августа 2023Моя страна

В Тверской области создадут культурно-туристический кластер

В Тверской области к 2025 году создадут туристический кластер «Озеро Наговье»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Торопецком округе Тверской области к 2025 году появится культурно-туристический кластер «Озеро Наговье». Как уточняет «Интерфакс», частью туркластера станут восстановленная усадьба генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина и отель-усадьба «Времена года».

Отмечается, что на территории нового объекта уже создается туристическая инфраструктура.

Согласно предварительным планам, благодаря реализации проекта удастся привлечь до 800 миллионов рублей инвестиций и создать не менее 40 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появятся два образовательно-производственных кластера.

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    Варвара Кошечкина
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