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09:40, 14 августа 2023Россия

Зампред правительства в российском регионе устроил ДТП с пострадавшими

Baza: зампред правительства Пермского края устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям источника, все произошло 13 августа на трассе ПолазнаЧусовой. Борисов превысил скорость на Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia.

От удара водитель и трое пассажиров Daewoo получили переломы и ушибы. Зампред же отделался испугом и никак не пострадал.

Обоим участникам ДТП провели освидетельствование. В ходе него выяснилось, что пермский чиновник и второй водитель не употребляли алкоголь.

Позже сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что в столкновении виноват Борисов. Он не выдержал безопасную дистанцию с авто перед своей Infiniti и спровоцировал аварию.

Ранее сообщалось, что в Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП. В момент аварии чиновника в салоне не было. Его водитель не пострадал.

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    Анна Щербакова
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