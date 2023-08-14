Зампред правительства в российском регионе устроил ДТП с пострадавшими

Baza: зампред правительства Пермского края устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям источника, все произошло 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. Борисов превысил скорость на Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia.

От удара водитель и трое пассажиров Daewoo получили переломы и ушибы. Зампред же отделался испугом и никак не пострадал.

Обоим участникам ДТП провели освидетельствование. В ходе него выяснилось, что пермский чиновник и второй водитель не употребляли алкоголь.

Позже сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что в столкновении виноват Борисов. Он не выдержал безопасную дистанцию с авто перед своей Infiniti и спровоцировал аварию.

Ранее сообщалось, что в Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП. В момент аварии чиновника в салоне не было. Его водитель не пострадал.