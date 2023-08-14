20-летний россиянин напал с ножом на приятеля и получил шесть лет колонии

В Хабаровском крае осудили на 6 лет юношу, изрезавшего товарища во время ссоры

В Еврейской автономной области и Хабаровском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы 20-летнего юношу, изрезавшего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 12 по 13 ноября 2022 года в городе Бикин осужденный пришел в гости к товарищу. Там была целая компания, все они выпивали. Вскоре хозяин квартиры и фигурант поссорились. Они вышли во двор дома, где молодой человек семь раз ударил оппонента ножом в голову и шею. Их друг заметил происходящее и остановил нападавшего, а раненому вызвал скорую помощь.