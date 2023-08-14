Казаки спасли заблокированную российскую разведгруппу с помощью «Упырей»

Казаки эскадрильи «Ладога» выпустили 6 дронов «Упырь» ради спасения разведгруппы

Казаки эскадрильи «Ладога» казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса спасли заблокированную российскую группу разведчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».

По его информации, разведгруппа была загнана минометным огнем в один из полуразрушенных домов в районе Антоновского моста. На помощь им пришли казаки — ради спасения военнослужащих они оперативно подготовили и выпустили шесть FPV-дронов «Упырь», оснащенных осколочно-фугасными и термобарическими зарядами.

«Очень скоро позиция [противника] была обнаружена и уничтожена атакой одного из "Упырей". Еще один беспилотник разнес в щепки наблюдательный пункт нацистских операторов дронов. После чего обстрел группы прекратился, и разведчики смогли вырваться без потерь из опасного района», — сказано в публикации.

Отмечается также, что впоследствии казаки «Ладоги» также выявили и уничтожили склад с украинскими дронами, два склада боекомплектов и пикап Вооруженных сил Украины.

19 мая верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал, как бригада «Терек», в состав которой входит отряд сибирских казаков, разбила противника в 12-часовом бою, а также прорвала линию обороны и заняла его позиции.