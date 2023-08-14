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11:10, 14 августа 2023Бывший СССР

Кличко встретился с министром финансов Германии

Мэр Киева Кличко сообщил о встрече с министром финансов Германии Линднером

Фото: IMAGO / Thomas Imo / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на Украине и в Киеве и дальнейшую поддержку борьбы Украины... В частности, речь шла о финансовой помощи и помощи в поставках оружия», — написал Кличко.

В ходе встречи мэр столицы подчеркнул, что Киев остро нуждается в вооружении, в частности, в системах противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойном оружии.

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    Алевтина Запольская
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