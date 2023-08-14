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00:30, 14 августа 2023Россия

В России предложили отказаться от прожиточного минимума

Депутат Арефьев предложил отказаться от прожиточного минимума в России

Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Ura.ru выступил с призывом отказаться от прожиточного минимума в России. Свое предложение он объяснил тем, что значение данного показателя не отражает реального положения дел.

«Я бы вообще отошел от всяких минимумов. XXI век — мы должны жить по максимуму, а не по минимуму. Эти все расчеты — чисто бюрократическая проволочка», — заявил он.

По словам депутата, способы исчисления прожиточного минимума постоянно меняются, а также в ход идут разнообразные уловки для того, чтобы как можно меньше платить людям, заставляя их выживать. Он также указал на то, что потребительская корзина в стране в несколько раз ниже в сравнении с другими государствами.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Марина Антонова рассказала, что в настоящее время у работающих пенсионеров есть два способа получить прибавку к пенсии, прирост может колебаться в районе 10-15 процентов.

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    Марина Совина
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