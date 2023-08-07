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18:29, 7 августа 2023Экономика

Россиянам раскрыли способ получить прибавку к пенсии

Юрист Антонова: увольнение и заявление на перерасчет помогут увеличить пенсию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В настоящее время у работающих пенсионеров есть два способа получить прибавку к пенсии, прирост может колебаться в районе 10-15 процентов. О том, как производится индексации социальных выплат, рассказала юрист «Европейской юридической службы» Марина Антонова, ее слова приводит Life.

Первый способ подразумевает увольнение работающего пенсионера с нынешнего места труда. Для таких граждан индексация выплат производится в начале каждого года. После перерасчета можно вновь устраиваться на работу. В то же время юрист Елена Кузнецова уточнила, что после завершения увольнения пенсионерам производится индексация выплат. Когда же они устраиваются на новое место работы, то продолжают получать пенсии в повышенном размере. Однако ежегодная индексация пенсии с 1 января работающих пенсионеров не касается, напомнила она.

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Второй вариант подходит для работающих пенсионеров. Индексация выплат для них производится, как правило, в августе с учетом тех взносов, которые произведены за работника в прошлом году в соответствии с Федеральным законом о «Страховых пенсиях». Если же возникли вопросы в правильности размера начисленной пенсии, следует написать заявление о перерасчете на основании все того же закона, заключила Антонова.

В начале августа сообщалось, что 1,56 миллиона россиян получили региональную социальную доплату (РСД) к пенсии в 2022 году. Такую прибавку выделили дополнительно для еще 130 тысяч человек вместо изначально запланированных 1,43 миллиона. Речь шла о прибавке для неработающих пенсионеров, чей уровень жизненного обеспечения ниже установленного в регионе проживания прожиточного минимума.

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    Анатолий Акулов
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