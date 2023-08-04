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11:33, 4 августа 2023Экономика

Пенсионеры получили доплату сверх плана

Региональную социальную доплату к пенсии в 2022 году назначили 1,56 млн россиян

Фото: micheile henderson / Unsplash

В 2022 году региональную социальную доплату (РСД) к пенсии назначили 1,56 миллиона россиян. Об этом со ссылкой на заключение Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в прошлом году пишут «Известия».

Из документа следует, что РСД сверх изначально запланированных 1,43 миллиона получили еще 130 тысяч человек. Такую прибавку назначают неработающим пенсионерам, чей уровень жизненного обеспечения ниже установленного в регионе проживания прожиточного минимума.

В Минтруде пояснили, что количество россиян, которые получат РСД, рассчитывается исходя из плановой величины прожиточного минимума на следующий год при обсуждении бюджета. Так как в прошлом году правительством было принято решение о внеплановой индексации прожиточного минимума на 10 процентов, прибавку получило больше пенсионеров, добавили в ведомстве.

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В Счетной палате отметили, что РСД была установлена в 2022 году в 28 субъектах страны, а общий объем расходов на доплаты за прошлый год составил 66,2 миллиарда рублей. Наибольшее число пенсионеров, получающих прибавку, проживает в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и в Красноярском крае, средний размер РСД при этом составил 3540,26 рубля.

Ожидается, что в 2023 году региональную доплату получат 1,48 миллиона россиян, сообщили в Счетной палате. Объем расходов на эти цели предусмотрен в сумме 62,6 миллиарда в федеральном бюджете и 20,7 миллиарда — в бюджетах субъектов.

С 1 августа 2023 года в России увеличились пенсии у работающих пенсионеров. Экономист Людмила Иванова-Швец отметила, правильно назвать это не индексацией, а прибавкой, которая рассчитывается исходя из внесенных за сотрудника работодателем социальных взносов в прошлом году. Максимально по закону выплата может увеличиться на стоимость до трех пенсионных баллов, таким образом, наибольшая прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составила 372,31 рубля, уточнила экономист.

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