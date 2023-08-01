В России увеличились пенсии работающих пенсионеров

Пенсии работающих пенсионеров в России увеличились с 1 августа

С 1 августа 2023 года в России увеличились пенсии у работающих пенсионеров. Об этом россиянам напомнила экономист Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайм».

Правильно назвать это не индексацией, а прибавкой, которая рассчитывается исходя из внесенных за сотрудника работодателем социальных взносов в прошлом году. Это происходит ежегодно, максимально по закону выплата может увеличиться на стоимость до трех пенсионных баллов, уточнила экономист. Таким образом, максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составила 372,31 рубля.

Отмечается, что для перерасчета пенсии пожилым людям не нужно было писать никаких заявлений в Пенсионный фонд России, прибавка произошла автоматически.

Проведенный в июле 2023 года опрос «Работа.ру» и СберНПФ показал, что число россиян, желающих получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной, за год выросло с 80 до 85 процентов. 42 процента респондентов рассчитывают на ежемесячную допвыплату свыше 30 тысяч рублей, еще 20 процентов оценили ее желаемый размер в 21-30 тысяч. На получение до 10 тысяч рублей готовы согласиться лишь пять процентов участников исследования.