В Ингушетии построят первый национальный парк

В Ингушетии разработали проект первого национального парка

В Ингушетии планируют строительство первого в республике национального парка. Об этом сообщает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Местом для строительства объекта выбран район 18-этажных зданий на въезде в Магас. По мнению главы республики, участок в Насыр-Кортском округе самый подходящий для парковых зон с зелеными насаждениями. Нацпарк планируется построить на благотворительные средства.

Калиматов отметил, что проект парка в 3D-измерении уже разработан, а в настоящее время ведется работа по составлению проектно-сметной документации. В нацпарке создадут необходимые для полезного и интересного времяпрепровождения условия, а также будут проходить крупные региональные мероприятия.

Помимо этого, в парке построят пруд, футбольное поле, аттракционы и многое другое. На территории появятся парковые культуры, скульптуры, а также различные виды паркового освещения.

Ранее сообщалось, что на территории туристской территории «Кондуки» («Романцевские горы») в Тульской области захотели построить отели, экопарк и инфраструктуру для отдыха. Отмечается, что площадь эко-курорта составляет 1050 гектаров.

