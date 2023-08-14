Россиянина осудят за незаконный оборот гашишного масла и хранение патронов

Во Владивостоке будут судить мужчину за незаконный оборот гашишного масла

Во Владивостоке суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя за незаконное хранение, сбыт наркотиков и незаконное хранение боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В марте сотрудники УНК УМВД России по Приморскому краю установили, что мужчина продает вещества каннабисной группы. Тогда бойцы отряда специального назначения «Гром» пришли в дом фигуранта и задержали его. Во время обыска у него нашли 30 грамм гашишного масла и 16 патронов от пистолета Макарова.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 1, части 4 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и части 3, статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

В настоящее время россиянин находится под домашним арестом.

