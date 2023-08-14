Российская туристка выпала из окна отеля в Паттайе и попала на видео

Отдыхавшая с парнем в Таиланде россиянка выпала из окна отеля и не выжила

Российская туристка, отдыхавшая в отеле Паттайи, Таиланд, с парнем, выпала из окна седьмого этажа и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как 32-летняя россиянка по имени Дарья свисает вниз головой и машет руками незадолго до падения. Следующим кадром показан арест полицией ее приятеля, 30-летнего Федора. Правоохранители повалили на пол сопротивляющегося мужчину, который кричал и плакал. В ролике он называет девушку «тупой дурой».

По информации издания, инцидент произошел в гостинице Seven Seas Condo Resort ранним утром 13 августа. Уточняется, что номер был арендован Федором, а Дарья приехала к нему погостить. Мужчине предъявили обвинения в пьянстве и хулиганстве, а также нападении на свою девушку, которая в результате не смогла выжить.