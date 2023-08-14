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15:46, 14 августа 2023Силовые структуры

Россиянин сбежал от конвоя во время МРТ в больнице

В Москве арестованный сбежал от конвоя с МРТ, выпрыгнув из окна больницы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве арестованный за наличие у него кокаина мужчина сумел сбежать от конвоя, выпрыгнув из окна, во время процедуры МРТ в больнице. Об этом сообщает Baza.

28-летний россиянин попался полицейским с шестью граммами наркотиков, его заключили под стражу. В СИЗО он стал жаловаться на сильные головные боли, и администрация спецучреждения решила направить его на обследование.

В больнице №67 врачи сказали конвоирам снять с заключенного наручники, так как МРТ нельзя проводить при наличии металлических предметов. Арестанту обмотали руки скотчем и оставили наедине с медиками, так как они посоветовали конвою не облучаться вместе с заключенным.

Он решил воспользоваться такой возможностью и сбежал, выпрыгнув из окна больничного кабинета со второго этажа.

Беглеца нашли на второй день и задержали. Он вновь в СИЗО ожидает приговора за хранение кокаина. Мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Он был осужден на 12 лет, но его помиловал президент России.

Ранее в Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный.

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    Любовь Ширижик
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