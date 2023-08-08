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14:21, 8 августа 2023Силовые структуры

Подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД и попал в больницу

«112»: в Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейские привезли фигуранта для проведение следственных мероприятий: его подозревают в тяжком преступлении.

Однако мужчина решил выпрыгнуть из окна. Отмечается, что его доставили в больницу. Серьезных травм беглец не получил.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств

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    Екатерина Власова
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