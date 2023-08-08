Силовые структуры
Подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД и попал в больницу
«112»: в Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный
В Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Полицейские привезли фигуранта для проведение следственных мероприятий: его подозревают в тяжком преступлении.
Однако мужчина решил выпрыгнуть из окна. Отмечается, что его доставили в больницу. Серьезных травм беглец не получил.
Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств