Подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД и попал в больницу

«112»: в Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный

В Санкт-Петербурге из окна здания МВД выпрыгнул задержанный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейские привезли фигуранта для проведение следственных мероприятий: его подозревают в тяжком преступлении.

Однако мужчина решил выпрыгнуть из окна. Отмечается, что его доставили в больницу. Серьезных травм беглец не получил.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств

