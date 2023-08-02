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07:05, 2 августа 2023Силовые структуры

Российский полицейский попытался помочь сбежать двум заключенным

SHOT: в ЯНАО задержали полицейского, пытавшегося помочь сбежать двум заключенным

Фото: Pixabay

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что отбывающие наказание преступники уговорили 21-летнего младшего сержанта из Нового Уренгоя помочь им устроить побег. Он купил в магазине и передал им перцовый баллончик, которым они воспользовались, распылив его в лицо полицейским, которые должны были сопровождать их на судебное заседание.

«Но на волю так и не попали. Их скрутили. На допросе они сдали своего помощника», — сказано в сообщении.

Полицейского, который помогал заключенным в организации побега, задержали. Против него возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее стало известно, что в Брянской области ФСБ задержала лейтенанта полиции за то, что он уговорил 34-летнего жителя деревни Дятьковичи подкинуть знакомому коробку с дымным порохом, патронами и наркотиками, за что пообещал полторы тысячи рублей.

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    Марина Совина
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