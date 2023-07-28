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11:18, 28 июля 2023Силовые структуры

Полицейского задержали за подброшенные в дом россиянина патроны и наркотики

В Брянской области полицейский уговорил знакомого подкинуть соседу наркотики

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Брянской области ФСБ задержала лейтенанта полиции за превышение должностных полномочий. Об этом в пятницу, 28 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, 27-летний силовик уговорил 34-летнего жителя деревни Дятьковичи подкинуть знакомому коробку с дымным порохом, патронами и наркотиками, за что пообещал полторы тысячи рублей. Как только сообщник спрятал все необходимое в доме соседа, полицейский пришел в помещение, провел обыск и «раскрыл преступление». В отношении невиновного мужчины возбудили уголовное дело. Однако уловка полицейского вскрылась, и теперь он сам стал фигурантом уголовного дела.

15 февраля в Калининграде суд дал три года полицейскому за избиение и угрозы подкинуть наркотики.

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