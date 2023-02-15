Полицейский получил срок за избиение россиян и угрозы подкинуть им наркотики

В Калининграде суд дал три года полицейскому за избиение и угрозы подкинуть наркотики

В Калининграде суд дал три года и два месяца колонии общего режима полицейскому, который избил нескольких мужчин и угрожал подкинуть им наркотики. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ. Следствие и суд установили, что 25 мая 2021 года он применил насилие в отношение работников фирмы, где проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Сначала полицейский повалил одного из потерпевших на пол и несколько раз ударил, а затем отвел его к двум другим сотрудникам компании, где избил и их. Фигурант требовал признаться в мошенничестве и угрожал подкинуть им наркотики. Он также применял силу к троим потерпевшим в отделении полиции. Свою вину бывший правоохранитель не признал.

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